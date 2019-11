Vertrekt Sylvie naar droomstad Los Angeles?

Met haar verloofde Niclas is Sylvie vaak te vinden in Californië, zoals hier vorige maand nog. Ⓒ Hollandse Hoogte

In betrekkelijke rust bereidt SYLVIE MEIS (41) zich voor op hét aangekondigde glamourhuwelijk van 2020, dat van haarzelf met kunstenaar NICLAS CASTELLO (41). Na vier maanden trouw aan elkaar geweest te zijn was het hoog tijd om te verloven en voor volgend jaar een huwelijk aan te kondigen, waar in Duitsland reikhalzend naar wordt uitgekeken. Het zal dan ook een (media)-spektakel worden!