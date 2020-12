Gloria Estefan zat in quarantaine na coronabesmetting

De 63-jarige Gloria testte positief nadat ze uit eten was geweest in een restaurant in Miami. Inmiddels is ze alweer twee keer negatief getest en gaat het goed met haar.

Hoe ze besmet is geraakt is niet bekend, maar de zangeres zelf denkt dat het komt door een fan die geen mondkapje droeg en wel in haar buurt kwam. „Daar moet iets zijn gebeurd”, zegt ze in de video. „Draag alsjeblieft een masker, probeer een meter of 6 uit elkaar te blijven en bescherm jezelf.”