Nieuwste release van hitserie werd uitgesteld na hartaanval hoofdrolspeler Slotseizoen ’Better call Saul’ eindelijk uitgebracht

Bob Odenkirk in ’Better call Saul’. Ⓒ Foto Michele K.Short/AMC/Sony Pictures Television

Het acteursbestaan was lange tijd sappelen voor Bob Odenkirk die al de vijftig naderde toen hij wereldfaam verwierf. „Ik was een beetje aan het acteren, een beetje aan het regisseren, ik bedacht wat tv-programma's, maar het ging allemaal niet even soepel. In zo'n zware periode kwam Breaking bad op mijn pad”, vertelde hij eerder aan deze krant. Vervolgens leidde de bijrol in de hitserie tot een eigen spin-off: Better call Saul waarvan nu het zesde - en laatste- seizoen is te zien.