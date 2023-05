Paleis deelt eerste officiële foto’s Charles en Camilla na kroning

De foto’s zijn gemaakt door Hugo Burnand, een Britse fotograaf die vaker ingehuurd wordt door de koninklijke familie. Burnand maakte in 2005 bijvoorbeeld ook de officiële foto’s van de bruiloft van Charles en Camilla en deed dat in 2011 ook tijdens de huwelijksplechtigheid van prins William en diens vrouw Catherine.

Dankwoord

In het bijschrift van een van de foto’s maakt Charles van de gelegenheid gebruik iedereen te bedanken die de afgelopen dagen zijn kroning heeft gevierd. „Wij brengen in het bijzonder hulde aan de talloze mensen die hun tijd en toewijding hebben gegeven om ervoor te zorgen dat de vieringen in Londen, Windsor en daarbuiten zo gelukkig, veilig en plezierig mogelijk waren”, schrijft Charles, ook namens koningin Camilla. „We bedanken iedereen die thuis, bij straatfeesten en lunches of door vrijwilligerswerk te doen aan de vieringen hebben deelgenomen.”

Het koningspaar, dat zaterdag werd gekroond, heeft veel steun en vriendelijkheid gevoeld. Dat noemt Charles „het grootst mogelijke kroningsgeschenk”.

