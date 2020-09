Noah Cyrus: ’Ik had nooit gedacht 21 te worden’

„Mijn eerste ep Good Cry kwam alweer twee jaar geleden uit. De tijd is voorbij gevlogen en ik heb sindsdien zoveel meegemaakt”, schrijft Noah op sociale media. „Deze ep uitbrengen en op tournee gaan tijdens een van de meest depressieve tijden in mijn leven was zo moeilijk. Elke dag voelde alsof ik gewichten van 50 kilo moest tillen om uit bed te komen”, legt ze uit.

„De pijn in borst was ondraaglijk. Toen ik achttien was dacht ik niet dat ik er nog zijn op mijn 20e verjaardag, binnenkort mijn 21e. Het leek onmogelijk. Ik was zo verdrietig, zo gekwetst en zo bang.”

Het jongere zusje van Miley Cyrus bedankt iedereen die haar heeft geholpen uit deze donkere periode te komen en gaat in op hoe moeilijk dat was. „Het is elke dag hard werken als het om je mentale gezondheid en persoonlijke strijd gaat. Niet iedere dag zal een hel zijn en niet iedere dag zal perfect zijn. Ik probeer dat zelf ook nog beter te begrijpen.”