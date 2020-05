’Pianostemmers’ in de polder ’gedoken’

De grote lijnen zijn 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog wel bekend, maar ’kleine’ verhalen over mensen in deze donkere tijd zijn er nog genoeg te vertellen. Zoals over Bert Knipmeijer en zijn Nederlands Onderduikers Paradijs (NOP) dat te beluisteren valt in de podcast-reeks Verstilde Verhalen (Omroep Max). Over een rechtlijnige man die vele duizenden mensen hielp te ontkomen aan de bezetter en na de oorlog elke vorm van eerbetoon afwees.