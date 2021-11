’Meghan wist dat haar vader brief kon lekken aan de pers’

Meghan smeekte haar vader Thomas Markle na haar huwelijk met prins Harry in 2018 in de brief om niet meer met de pers te praten. Pa Markle lekte de handgeschreven woorden van zijn dochter toch aan The Mail on Sunday. Hierop stapte Meghan naar de rechter omdat ze vond dat haar auteursrecht en privacy daardoor waren geschonden. De rechter gaf haar gelijk. ANL, de uitgever van The Mail on Sunday, ging in hoger beroep.

Volgens Jason Knauf, die tot maart 2019 voor Meghan en Harry werkte, overwoog de hertogin haar woorden in de brief zorgvuldig omdat ze wist dat hij zou kunnen uitlekken. „Uiteraard heb ik alles opgesteld in de wetenschap dat het kan uitlekken, dus ik ben zorgvuldig geweest in mijn woordkeuze, maar laat het me alstublieft weten als iets u opvalt waarmee we risico lopen”, zou Meghan tegen hem hebben gezegd.

Lezers in het achterhoofd

De advocaten van de uitgeverij vinden dat de verklaring aantoont dat de brief van de hertogin niet enkel voor de ogen van haar vader was bedoeld. „De brief is geschreven en opgesteld met lezers in het achterhoofd. Ze was juist blij dat het publiek hem zou lezen als meneer Markle hem zou lekken.”

Het hoger beroep is dinsdag begonnen en duurt nog tot en met donderdag. De rechter doet naar verwachting op een later moment uitspraak.