Gordon steekt Ferry Doedens hart onder de riem

„Er komen andere mooiere nieuwe dingen op je weg, lieve schat”, schrijft Gordon. Volgens Shownieuws zou de aanwezigheid van Ferry op een feestje van de zanger afgelopen weekend de druppel zijn geweest. Dat lijkt in tegenspraak met de verklaring van Endemol Shine, die laat weten dat zij en zender RTL de samenwerking eind juni al beëindigd hebben.

Ferry zelf liet weten dat hij door de coronacrisis al een tijdje niet lekker in zijn vel zat en daardoor ’een aantal afspraken niet is nagekomen’. Eerder kwam hij al in opspraak toen hij liet weten dat hij in coronatijd gewoon met mensen knuffelde.