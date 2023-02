Ryan Reynolds vindt leven net ’dierentuin’ na komst vierde kind

„Iedereen doet het fantastisch”, zei Reynolds over de nieuwe gezinssituatie voor hem en zijn vrouw Blake Lively. „We zouden dit niet voor een vierde keer doen als we het niet leuk zouden vinden. Ik denk dat we diep, diep in de problemen zouden zitten als we het nu nog niet hadden uitgevogeld. Maar ja, het is hier net een dierentuin! Misschien blijf ik wel de rest van mijn leven in m’n kantoor”, grapte hij.

Lively maakte zondag min of meer bekend dat de baby was geboren. De actrice deelde op Instagram foto’s van haar gezelschap en hapjes tijdens de Super Bowl-finale. Op de beelden was haar bolle buik ineens verdwenen. „Ik heb het druk gehad”, schreef ze erbij. Op de foto uit haar vorige post van vijf weken eerder was Lively nog zwanger.