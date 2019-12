Eigen universum om in te verdwijnen

Johannes Sigmond (alias Blaudzun): „Mensen verwachten het niet zo van mij, maar ik luister privé veel naar synthesizermuziek”. Ⓒ Foto Isolde Woudstra

Polke vs Blaudzun. De tentoonstellingstitel klinkt als een bokswedstrijd. Maar de krachtmeting in het Cobra Museum tussen de Duitse pop-artschilder Sigmar Polke en de Nederlandse zanger en liedjesschrijver Johannes Sigmond - beter bekend als Blaudzun - is geen gevecht geworden, maar eerder een opzwepend tweegesprek. „Ik ben heel intuïtief te werk gegaan.”