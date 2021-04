Hotelfamilie Mutsaers nog steeds garantie voor hoofdpijn

Binnenland

‘Oud-deelnemer: Meedoen met songfestival was not done’

In een nieuwe aflevering van Songfestivalkoorts blikken we met Heddy Lester terug op haar deelname aan het Eurovisie Songfestival. Meedoen was in haar tijd ‘not done’. Toch kent iedereen haar lied ‘De Mallemolen’, dat uitgroeide tot een Nederlandstalige klassieker. We halen herinneringen op met haar...