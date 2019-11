James Arthur van Twitter af: teveel pijn

„Ik moet eerlijk zijn. Sommige dingen die ik hier lees gaan een beetje te ver en doen eerlijk gezegd f*****g pijn. Als dat je doel was, dan heb je nu gewonnen”, schrijft James (31) over zijn beslissing. „Misschien zou ik een dikkere huid moeten hebben, maar hoe dan ook, dit is mijn laatste tweet. Ik log uit.” De Say you won’t let go-zanger bedankt zijn fans voor de lieve berichten in de afgelopen jaren. „Dank voor alle liefde en steun die fans op dit platform hebben getoond door de jaren heen. Veel liefde en respect.”

In mei vertelde James dat hij een aantal jaren kampte met mentale gezondheidsklachten en angsten. Na het winnen van X Factor in 2012 was het voor hem moeilijk om zich af te sluiten voor alle negatieve opmerkingen die hij online kreeg. „De positieve berichten wegen zwaarder dan de negatieve, maar het voelde voor mij alsof ik veel meer negatieve reacties ontving”, zei hij destijds.