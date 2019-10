Per Seconde Wijzer staat stil bij overlijden Kees Driehuis

„Met zijn betrokkenheid, zijn eruditie en humor drukte hij een uniek stempel op deze, naar zijn eigen zeggen, prachtquiz”, stelde Dijkstra in een korte introductie. „Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte.”

Eerder besteedde ook DWDD aandacht aan het overlijden van Driehuis, die 67 jaar oud werd. Collega en goede vriendin Astrid Joosten vertelde dat de presentator en journalist al twee jaar ziek was, maar dit stil hield omdat hij niet wilde dat het breed werd uitgemeten in roddelbladen en - rubrieken.

Carrière

In 1974 begon Driehuis zijn carrière bij de VARA. Bij de radio was hij redacteur, eindredacteur en presentator van actualiteitenprogramma’s als Dingen van de Dag, Radioweekblad en Onder Vuur. Na de radio volgde de tv.

Driehuis was redacteur bij Sonja Barend, eindredacteur van Impact, van Zembla en van de historische serie De Strijd, over de gouden eeuw van de arbeider. Hij presenteerde behalve Per Seconde Wijzer ook De Kleine Wijzer, NOVA, Buitenhof en hij was de stem van het Sinterklaasjournaal.