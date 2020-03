Amerikaanse talkshows tijdens coronacrisis: gefilmd met iPhone of vanuit huis

Woensdag lanceerde Trevor Noah op YouTube zijn nieuwe versie van The Daily Show, genaamd The Daily Social Distancing Show. In de video legt hij vanuit zijn huis in New York uit dat iedereen die normaal gesproken op locatie meewerkt aan de show, nu thuis aan het werk is. De items in de show zelf zijn verder als vanouds.

Ook talkshowhost Conan O’Brien pakt het voor zijn programma anders aan. Vanaf 30 maart maakt hij vanuit huis zijn talkshow, alleen doet hij dat volgens Variety uiteraard zonder publiek, maar wel met een iPhone. Interviews met gasten worden daar via videochat in het programma geïmplementeerd.