Dochter Reinout Oerlemans opgenomen in ziekenhuis

„Het was vandaag geen geweldige dag”, begint Danielle Oerlemans haar verhaal op Instagram, dat ze begeleidt met een reeks foto’s. „Het begon allemaal in de vroege ochtend, toen een van mijn dochters (Fiene, red.) veel last van haar buik kreeg. En hoewel ik niet het type moeder ben die meteen in paniek schiet, had ik na een paar uur wel iets van: actie!”

En dus onderbrak het zeskoppige gezin de roadtrip, die eind juni in Las Vegas was begonnen, en zette het koers richting het dichtstbijgelegen ziekenhuis. „Mij bekroop opeens een angst die ik nooit eerder had gevoeld”, schrijft Danielle. „Heel even vroeg ik me af of ik wel, als moeder, had gedaan wat ik moest doen en was ik bang om slecht nieuws te horen. Gelukkig bleek dat niet het geval, al realiseerde ik mij wel dat dit het ergste gevoel denkbaar is.”

Blindedarmontsteking

Fiene bleek te kampen met een blindedarmontsteking, maar mocht na twaalf uur behandeld te zijn het ziekenhuis weer verlaten. „Ze heeft de beste zorg gekregen van de beste verpleegkundigen en artsen. (...) Let goed op elkaar! Houd je naaste vrienden en familie dicht bij je en geef ze zelfs nog een beetje meer. Je kunt een enorm verschil maken door alleen maar je liefde en aandacht te delen.”

En zo kon de familie Oerlemans, inclusief de iconische snor van Reinout, hun roadtrip door de VS weer vervolgen.