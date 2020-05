Spaanse hof betaalde 31.000 euro voor koninklijke fotosessie

Voor de foto’s was een overeenkomst getekend met Estela Garciá de Castro, die het koningspaar zowel in hun residentie het Zarzuela-paleis als het Koninklijk Paleis in Madrid fotografeerde. Vooral de staatsiefoto’s van Felipe en Letizia, die zich nog niet eerder zo ’majestueus’ hadden laten fotograferen, maakten indruk.

„Ze waren ontspannen en werkten goed mee. Vooraf werden geen voorwaarden gesteld, en ook de prinsessen waren zeer fotogeniek”, vertelde Estela Garciá de Castro na afloop aan Spaanse media. Het contract dat begin september werd afgesloten loopt nog tot dit jaar september, wat de mogelijkheid biedt om meer foto’s te maken openlaat indien de beperkingen die de coronacrisis met zich meebrengt worden versoepeld.