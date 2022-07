Cruz Beckham weer gelukkig met nieuwe liefde

Aan luxe of liefde geen gebrek. Cruz Beckham en zijn nieuwe vriendin Tana Holding genieten volop van het goede leven op een superjacht dat zijn ouders voor bijna twee miljoen euro per week huren. De jonge tortelduifjes, allebei zeventien jaar, werden door buitenlandse media gespot terwijl ze elkaar liefdevol een kus geven.

Hoe lang de twee al samen zijn is niet bekend, maar volgens een bron van The Sun is Cruz smoorverliefd op Tana. Dat het meisje nu al mee is op familievakantie doet ook vermoeden dat ze al langere tijd in zijn leven is. „Ze hebben elkaar aan het begin van het jaar ontmoet en zijn al een paar weken stilletjes aan het daten. Ze vormen een heel mooi stel. Tana is nuchter en erg leuk. Ze is niet onder de indruk van Cruz’ roem of waar hij vandaan komt. Het is nog vroeg, maar Cruz lijkt verliefd op haar.” Tana zou bovendien, tot Cruz’ vreugde, zelf geen enkele behoefte hebben aan ’een leven in de publieke belangstelling’ en wil juist zo ’onopvallend mogelijk blijven’.

In maart werd bekend dat er na anderhalf jaar samen te zijn geweest een einde is gekomen aan de relatie tussen Cruz en Bliss Chapman, de dochter van voormalig model Rosemary Ferguson, een goede vriendin van Victoria. De jongste zoon van David en Victoria zou simpelweg geen tijd meer hebben gehad voor een relatie omdat hij zich volledig zou willen focussen op zijn muziekcarrière. Enkele maanden na die breuk lijkt hij dus een manier hebben gevonden om zijn carrière en de liefde toch te kunnen combineren.