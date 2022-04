Wendy van Dijk verliest dierbare vriend

„Liefste Daaf. Mister candid camera. Als jonge vrouw begin 20 kwam ik auditie bij je doen en werd aangenomen voor Boobytrap. Dat was het begin van een waanzinnige, prachtige samenwerking. Jij in mijn oor aanwijzingen geven terwijl ik voor de grap autoradio’s aan het stelen was. De grappen die we bedachten en de tranen die we gelachen hebben zijn niet meer te tellen. Na Boobytrap kwam Over de rooie”, begint ze haar verhaal.

Volgens Wendy was het hoogtepunt van hun samenwerking Ushi. „Onze humor samengesmolten kreeg een gedaante, stem en uiterlijk. Ushi. Naast alle bekende Nederlanders die we te pakken hadden, lonkte het buitenland. Amerika! Talloze grote sterren hebben we mogen interviewen. Van Lionel Ritchie ( ’ghielloooo is it me you looking for’) tot Adele, met onze absolute favoriet Mr. Donny Osmond die een kwartier lang de slappe lach kreeg en uiteraard wij samen ook. Wat een succes was het.”

Ook onthult ze dat ze onlangs nog samenwerkten. Zo schrijft ze dat ze begin dit jaar nog een keer hun ’trucje’ zouden doen. „In het geheim uiteraard. Ons laatste typetje. Zo wisten we. Vernoemd naar jou: Davida. De opzet was er al. Het karakter kreeg vorm, maar het mocht niet baten. De ziekte haalde je in en je moest je werk neerleggen. Zo niks voor jou liefste Daaf. Zo niks voor ons.”

„Mijn hart is gebroken en je gaat zo gemist worden door zoveel fijne collega’s en bovenal je lieve vrouw, dochter en je beste vrienden. En dat waren er veel. Mister candid camera: Ik mis je nu al. Hou van jou”, aldus Wendy.