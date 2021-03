Geen Nederlands succes tijdens Grammy awards

Het Metropole Orkest was genomineerd in de categorie Best Arrangement, Instruments and Vocals voor het stuk Asas Fechadas, dat werd opgenomen met de Portugees-Nederlandse zangeres Maria Mendes. Vincent van den Ende maakte kans in de categorie Best R&B Song voor het produceren van het nummer Do It van het duo Chloe X Halle.

De Recording Academy reikt ieder jaar Grammy's uit in meer dan tachtig categorieën. De belangrijkste prijzen werden zondagavond lokale tijd verdeeld in een ceremonie die vanwege de coronacrisis zonder publiek plaatsvond. Wel geeft een aantal artiesten live optredens vanuit concerthal Staples Center in Los Angeles. De presentatie is in handen van Trevor Noah.