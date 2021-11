Premium Het beste van De Telegraaf

Vier sterren Recensie: Ferry en Bob partners tegen wil en dank in ’Undercover 3’

De Brabantse pillendraaier Ferry Bouman (Frank Lammers, rechts) wordt voor dit nieuwe seizoen noodgedwongen gekoppeld aan zijn aartsvijand Bob Lemmens (Tom Waes), de man die hem achter de tralies bracht.

Amsterdam - Heeft drie jaar gevangenis Ferry Bouman erg veranderd? Nou nee. Hij keert in vol ornaat terug – T-shirt over de bolle buik, lammycoat, boeventronie – in het derde seizoen van de hitserie Undercover. Kijkers die over het tweede seizoen klaagden dat er ’te weinig Ferry’ in zat, worden op hun wenken bediend. Er is meer dan genoeg Ferry. Wederom worden de afleveringen gedoseerd: vanaf zondagavond 21.10 uur elke week eentje.