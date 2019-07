Eerste beelden nieuwe versie Mulan online

De Chinese actrice Liu Yifei, ook wel bekend als Crystal Liu, speelt de hoofdrol in de film. Ze speelt het meisje Mulan dat zich voordoet als man om de rol van haar vader in het leger over te nemen en in een oorlog mee te vechten. De originele tekenfilm komt uit 1998. De nieuwe versie verschijnt volgend jaar in de bioscoop.

Disney heeft de laatste jaren flink de smaak te pakken in het verfilmen van zijn geanimeerde klassiekers. Eerder verschenen onder meer remakes van Jungle Book en Beauty and the Beast. Momenteel draait Aladdin in de bioscopen en later deze maand komt ook The Lion King uit.