Britney Spears: ’Curatele was idee van mijn moeder’

In de rechtbankdocumenten houdt Spears senior vol dat hij het altijd het beste heeft voorgehad met zijn dochter, die zich in de afgelopen maanden fel heeft uitgesproken tegen haar familie en het toezicht dat zij dertien jaar lang op haar hadden. Jamie is ook bereid al het papierwerk rond zijn functie over te dragen. De advocaat van Britney beschuldigt hem ervan onzorgvuldig en mogelijk frauduleus met het geld van de zangeres te zijn omgegaan.

Volgens TMZ laat Jamie in het papierwerk weten dat hij sowieso niet langer betrokken wil zijn bij de curatele, of die nu per direct wordt opgeheven of niet. Hij zegt alle administratie naar Britneys advocaten en financiële team te sturen en de zaak af te willen ronden.

Overigens verscheen er op het Instagramaccount van Britney Spears een merkwaardige post over de curatele van haar vader, die intussen weer is verwijderd. Volgens de New York Post verklaarde Britney daarin dat haar moeder Lynne destijds met het idee voor het toezicht kwam, haar vader Jamie zou ’niet slim genoeg zijn’ om zoiets te bedenken. „Het gevaarlijkste dier op aarde is een zwijgende glimlachende vrouw.” Ze zegt over haar moeder: „Ze heeft in het geheim mijn leven verwoest, en ja daar zal ik me over uitspreken. Dus neem die hele ’ik heb geen idee wat er speelt’-houding en f*ck yourself.”

Britney liet in de post ook weten haar imperium weer zelf in handen te nemen: „Dit was een familiebedrijf, dat is het niet meer. Ik ben vandaag herboren want ik kan weer lachen. Dus bedankt dat jullie uit mijn leven vertrekken en ik eindelijk het mijne kan leven.” Ze besloot met: „PS, of ik weet hoe gemeen ik klink? Ja, een miljard procent zeker.”