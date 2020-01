Beyoncé en Jay-Z drinken eigen drank tijdens Golden Globes

Hoewel tijdens het evenement, dat werd gesponsord door het champagnemerk Moët Chandon, aan bubbels geen gebrek was, had de beveiliger van het duo toch twee flessen van hun eigen drank meegenomen. Jay-Z kocht in 2014 200 miljoen dollar aan aandelen in het merk Armand de Brignac, dat Ace of Spades produceert.

Het leek er even op dat de zangeres en rapper niet bij de Golden Globes aanwezig zouden zijn. Ze verschenen niet op de rode loper en de awardshow was al ruim een uur begonnen toen Beyoncé en Jay-Z uiteindelijk toch kwamen opdagen. De zangeres maakte kans op een prijs voor een liedje uit de soundtrack van The Lion King, maar zag de prijs naar Elton John gaan.