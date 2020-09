Gordon ’intens verdrietig’ over lege horecazaken

„Het is een trieste aanblik”, zegt de zanger terwijl hij langs de lege tafels en stoelen loopt. „Ik kan je gewoon niet uitleggen wat het met je doet als ondernemer: lege terrassen.”

Gordon vindt het belangrijk zijn verhaal te delen. „Ik zou alleen maar willen zeggen: laten we met z’n allen eens eerlijk zijn op Instagram en Facebook om te laten zien hoe het echt is en eens te stoppen met te posten hoe leuk ons leven is, hoe mooi we het hebben, hoe gezellig, hoe leuk het uit eten is en noem alles maar op. Dit is de keiharde realiteit van waar we nu doorheen moeten. Ik zal je eerlijk vertellen: ik weet niet hoe we dit moeten doorstaan.”

Geen woorden

Ook zijn burgertent een deur verderop is een stuk leger. „Als je ziet wat ik heb geïnvesteerd om dit prachtig te laten zijn. Ik moest dit even delen. Dit is de tendens van nu. Met de nieuwe maatregelen wordt het nog heftiger omdat mensen nu helemaal bang worden om naar restaurants te gaan en noem alles maar op.”

Gordon, die ook nog in Blaricum een koffiezaak heeft, doet zijn best om de moed erin te houden, maar is geëmotioneerd. „Ik ben altijd een heel positief mens, dat zal ik ook blijven. Ik weet dat we hier uiteindelijk doorheen gaan komen, maar ja, ik heb even geen woorden”, eindigt hij met tranen in zijn ogen.

De zanger kan op veel steun van zijn volgers rekenen. Onder meer Fred van Leer, Jim Bakkum en Froukje de Both steken hem een hart onder de riem.