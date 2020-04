Prins Albert verlengt lockdown van Monaco

De bewegingsbeperkingen zijn nodig om verspreiding van het coronavirus verder in te perken. De doeltreffendheid is de afgelopen drie weken aangetoond, aldus de Monegaskische regering. 'Het is goed te beseffen dat het virus zichzelf niet verspreidt, maar dat de verspreiding plaatsvindt door mensen die zich verplaatsen.'

Prins Albert (62) raakte vorige maand zelf besmet met het virus, maar werd een week geleden genezen verklaard. Hij verblijft nu met zijn gezin in Roc Angel, het vorstelijke buitenverblijf net over de grens van Monaco in Frankrijk.