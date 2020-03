Schiedam eert Claudia de Breij met lhbti-penning

De prijs ging in het verleden onder anderen naar Barbara Barend, Arie Boomsma en Amnesty International. De penning is vernoemd naar Jillis Bruggeman, de laatste Nederlander die wegens sodomie ter dood werd veroordeeld. Hij werd na zijn veroordeling op 9 maart 1803 op de Grote Markt in Schiedam aan de stadsgalg gebonden en met een zweep geslagen tot hij aan zijn verwondingen overleed.

De Breij stelde in haar dankwoord dat de gemeente Schiedam met het vernoemen van een penning naar Bruggeman ’bewijst dat dingen kunnen veranderen, en vooral verbeteren. „Dat vind ik van een ontroerende schoonheid.” Zij voegde daar wel aan toe zich ’een beetje ongemakkelijk te voelen’ bij de prijs. „Het heeft me geen prestatie gekost op te komen voor deze rechten, en ik zal het blijven doen tot deze prijs belachelijk is. De uiteindelijke situatie waar ik op hoop is dat we niet meer voor onze rechten hoeven vechten, omdat die een gegeven zijn. Een gegeven waar je niet eens meer over na hoeft te denken.”