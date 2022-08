Ozzy Osbourne verlaat Amerika na massaschietpartijen: ’Alles is daar belachelijk’

In gesprek met The Observer vertelt Ozzy Osbourne terug te willen keren naar het Verenigd Koninkrijk vanwege de massaschietpartijen in de Verenigde Staten. „Alles is daar belachelijk”, vertelt hij verbolgen. „Ik ben het zat. God weet hoeveel mensen zijn neergeschoten bij schietpartijen op scholen”, vervolgt hij. „En ik wil niet sterven in Amerika. Ik wil niet begraven worden in fucking Forest Lawn”, verwijzend naar een populaire begraafplaats in Californië waar veel beroemdheden zijn begraven. „Ik ben Engels. Ik wil terug. Het is gewoon tijd voor mij om naar huis te komen.”

Zijn vrouw Sharon benadrukt dat de keuze om weer te verhuizen niets te maken hebben met zijn gezondheidsproblemen. „Ik wist dat mensen dat zouden denken, maar het is gewoon tijd. Amerika is zo drastisch veranderd. Het is helemaal niet de Verenigde Staten van Amerika. Het is er helemaal niet eensgezind. Het is op dit moment een heel rare plek om te wonen.”

Ozzy werd half juni aan zijn nek geopereerd. De rocker had sinds een ongeluk dat hij in 2003 kreeg tijdens het rijden met een quad ernstige nekproblemen. Toen hij in 2019 een nare val maakte verergerden die symptomen en werden er vijftien schroeven in zijn rug gezet. „Ik kan niet meer gewoon lopen en heb elke ochtend fysiotherapie nodig. Dat helpt wel een beetje maar als ik weer op tournee wil gaan moet er iets drastisch gebeuren”, vertelde hij voorafgaand aan zijn operatie. Tijdens zijn meest recente ingreep zijn de eerder geplaatste schroeven pinnen verwijderd en opnieuw uitgelijnd.