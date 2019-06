Sophie Turner en Joe Jonas maken boottochtje in Amsterdam

De Game of Thrones-actrice en zanger hadden de boot helemaal voor zichzelf en genoten van een glaasje wijn. Joe was duidelijk onder de indruk van onze hoofdstad want de 29-jarige zanger nam een heleboel foto’s en maakte heel wat video’s tijdens de toer.

Het stel, dat samen is sinds 2016, trouwde zes weken geleden tijdens een kleine ceremonie in Las Vegas. Voor familie en vrienden willen ze het nog eens dunnetjes over doen en daarom is er een uitgebreide bruiloft in de zomer in Frankrijk. Als onderdeel van hun huwelijksreis die tegelijkertijd af en toe ook een vrijgezellenfeest is, waren ze afgelopen maanden al te vinden in Benidorm, Berlijn, Praag en Ibiza.