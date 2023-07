’Amanda Bynes verlaat psychiatrische instelling’

Bynes (37) zal haar behandeling thuis voortzetten. De oud-actrice zou dagelijks contact hebben met een behandelaar die onder meer checkt of ze haar medicijnen neemt.

Bynes werd enkele weken geleden opgenomen nadat ze de politie had gebeld omdat ze zich zorgen maakte om haar mentale toestand. Een paar maanden geleden werd de Amerikaanse ook al opgenomen op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis nadat ze naakt over straat had gelopen in Los Angeles.

De oud-actrice, die op 10-jarige leeftijd bekend werd door de Nickelodeon-serie All that, kampt al jaren met mentale problemen. Ze stond eerder negen jaar onder toezicht van haar moeder vanwege haar problemen.