’Simon Cowell wordt binnenkort geridderd’

„Simon heeft de afgelopen vijftien jaar meer gedaan dan wie dan ook voor de zaterdagavondtelevisie”, aldus een ingewijde. „En nog beter, Simon heeft miljoenen opgehaald voor en gedoneerd aan goede doelen.”

De 59-jarige bedenker van shows als Idols en X Factor zei eerder te denken dat hij geen kans maakte op de titel van officier in de ’most excellent order of the British Empire’ (OBE). Dit omdat Simon in 2016 werd genoemd in de ’Panama Papers’, de miljoenen uitgelekte documenten over omvangrijke belastingontwijking en belastingontduiking. Achteraf bleek dat de twee bedrijven die hij had op de Maagdeneilanden compleet legaal waren en hem geen belastingvoordeel opleverden.

De talentscout zou het echter niet erg vinden om nooit te worden geridderd. „Ik houd van wat ik doe en ik heb het geluk dat ik kan helpen waar ik kan. Dat Panama-ding is de enige keer dat er vragen waren van de belasting en de enige keer dat ik een probleem had. Als dat de reden is waarom ik nooit ben geëerd dan kan het me eerlijk gezegd niet zoveel schelen.”