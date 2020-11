Ook nierdonor Selena Gomez reageert op ophef

Raisa laat weten dat zij persoonlijk excuses heeft gehad van enkele castleden en de producers van de show. „Ik waardeer dat, maar ik wil benadrukken dat het vooral gaat om het publiekelijkle excuses van de streamingsdienst naar de donoren, die zich mogelijk aangevallen hebben gevoeld. Het gaat niet om mij, het gaat om de erkenning van de enorme rol die donoren hebben.”

In de uitzending van Saved by the Bell op streamingsdienst Peacock van NBC hadden twee studenten het over wie de nierdonor van Selena Gomez zou zijn geweest. Op een muur stond in graffiti te lezen: ’Heeft Selena Gomez wel een nier’.

Peacock heeft zijn excuses aangeboden.