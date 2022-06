Premium Het beste van De Telegraaf

Ondanks drama met ex-man: Is dit Britney’s ’ze leefden nog lang en gelukkig’?

Tot vorig jaar zomer leek het leven van Britney Spears (40) allerminst rooskleurig. Nu haar vader na 13 jaar geen curator meer is, ziet het ernaar uit dat het tij eindelijk is gekeerd. Zo is de zangeres donderdagavond tijdens een besloten ceremonie in het huwelijksbootje gestapt met Sam Asghari (28), met wie ze ruim zes jaar samen is. Toch was er de nodige drama tijdens de bruiloft: haar ex-man nodigde zichzelf ongevraagd uit en schopte stennis bij de beveiliging.