Trijntje en Tjeerd nemen afscheid van vader Huub Oosterhuis

Onder meer prinses Mabel, prinses Laurentien en prins Constantijn waren aanwezig bij de afscheidsdienst. Huub Oosterhuis had nauwe banden met het koningshuis. In 2002 hield hij de preek tijdens de uitvaartdienst van prins Claus, de man van toenmalig koningin Beatrix. De band van Oosterhuis met de Oranjes dateert al van de jaren 70, toen hij lid werd van een groep kunstenaars die Beatrix en Claus om zich heen verzamelden.

Ook zangeres Edsilia Rombley, de vrouw van Tjeerd Oosterhuis, was aanwezig bij de uitvaart. Andere BN'ers die waren uitgenodigd voor de dienst waren onder anderen presentator Robert ten Brink, zanger Frank Boeijen en presentator Jörgen Raymann. Trijntje heeft op de uitvaart een van de psalmen van haar vader gezongen, zo meldde Frits Spits zaterdagmiddag op NPO Radio 1.

Bijbeluitlegger

Huub Oosterhuis maakte sinds de jaren zestig naam als dichter en Bijbeluitlegger die de Bijbelse boodschap van gerechtigheid op hedendaagse wijze probeerde te vertolken. Zijn werk had grote invloed op de vernieuwing van de liturgie in de Rooms-Katholieke Kerk.

Om het debat over politiek en cultuur te stimuleren, richtte de Amsterdammer in 1972 het centrum De Populier op, dat begin jaren tachtig overging in het politiek centrum De Balie. In 1990 stichtte hij het centrum voor religie, politiek en cultuur De Rode Hoed. Hij was daar van 1991 tot 1998 directeur.

Vrijdagavond was er in dat politieke en culturele centrum de mogelijkheid voor het publiek om afscheid te nemen van de theoloog. Honderden mensen maakten van die gelegenheid gebruik. Ook zijn naaste familie was voorafgaand aan het publieke afscheid aanwezig.