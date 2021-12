Coaches en oud-kandidaten The Voice brengen single uit

De groep bestaat uit Chantal Janzen, Waylon, Glennis Grace, Nick Schilder, Simon Keizer, Jan Smit, Jamai Loman, Angela Groothuizen, Dwight Dissels en Samantha Steenwijk. De single Smile namen zij op onder leiding van muzikant Jeroen Rietbergen. Smile is een cover van het gelijknamige nummer dat in 1936 werd geschreven door Charlie Chaplin, en in 1954 wereldberoemd werd dankzij de versie Nat King Cole.

Het uitbrengen van de single is onderdeel van Project Glimlach, de actieweek waarmee tv-zender RTL momenteel in verschillende programma's geld inzamelt voor onderzoek en projecten van de Stichting Kinderziekenhuizen van Oranje.