’Monaco-deal’: Charlène krijgt miljoen per maand, Albert de kinderen

Al jaren is prinses Charlène ongelukkig in Monaco. Nu zou daar een oplossing voor zijn gevonden. Ⓒ Getty Images

Binnen niet al te lange tijd zal prinses Charlène vertrekken uit Monaco en zich vestigen in Zwitserland. De kinderen blijven achter bij hun vader, prins Albert. Dat is volgens een Frans weekblad de belangrijkste bepaling in een contract dat tussen het prinselijk paar is opgesteld en eerdaags wordt getekend. Een contract met voor de vorstin, die met een rijkelijke toelage wordt beloond, verregaande gevolgen.