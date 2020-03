Concertzalen streamen op Facebook

Elke avond streamt een van de deelnemende zalen een concert uit hun archief. De concerten zijn elke avond vanaf 20:00 uur te zien op alle Facebookpagina’s van de deelnemende zalen. Zo vormen ze een muzikale reis door Europa.

De deelnemende concertzalen zijn onder anderen Het Concertgebouw in Amsterdam, l’Auditori in Barcelona, Barbican Center in London en de Elbphilharmonie in Hamburg.