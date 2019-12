Hoofdrolspeler Home Alone-reboot bekend

Het verhaal van de nieuwe film, die wordt gemaakt voor Disney+, gaat over andere personages dan het origineel. Archie speelt dus niet, net als Macaulay Culkin, de rol van Kevin die per ongeluk alleen thuis wordt achtergelaten tijdens Kerstmis. Ook Ellie Kemper en Rob Delaney zijn te zien in de nieuwe film.

Home Alone is een van de bekende titels die Disney nieuw leven inblaast. Voor het streamingplatform worden ook nieuwe versies van Night At The Museum, Diary Af A Wimpy Kid en Cheaper By The Dozen gemaakt.

De oude Home Alone-classics worden dit jaar niet op televisie uitgezonden tijdens de feestdagen. Wel zal één van de classics live op de radio worden uitgezonden.

Bekijk ook: Kerstklassieker Home Alone live op de radio