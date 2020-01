Flinke celstraffen voor dieven horloges Marokkaanse koning

De hoofdverdachte was een 46-jarige schoonmaakster die in een van de paleizen van Mohammed VI werkte. Zij werd beschuldigd van het stelen van 36 luxe horloges, die ze omsmolt om de grondstof te verkopen aan winkels gespecialiseerd in de goudhandel. De veertien anderen, allemaal mannen, waren detailhandelaars en tussenpersonen.

De koning van Marokko staat bekend als een liefhebber van fraaie horloges. Zo bezit hij naar verluidt een uurwerk met een waarde van een miljoen euro. De 56-jarige vorst bezit naast dure horloges ook een grote collectie luxe auto's, waardevolle schilderijen en jachten.