Anna Nooshin (36) en Thijs Boermans (26) krijgen een kindje

In de YouTube-show Open Casa vertelde Nooshin vorige week dat ze al een lange tijd een nieuwe liefde heeft. Toen werd de naam van GTST-acteur Thijs Boermans nog niet genoemd, maar zijn naam ging al wel langer rond.

Omdat Nooshin over eerdere relaties veel deelde, houdt ze haar liefdesleven nu liever privé. „Toen het de laatste keer over was, dacht ik: dat ga ik echt nooit meer doen”, aldus Nooshin, die nu „heel blij” is met haar relatie. „Ik denk dat het een hele gezonde balans is tussen je eigen ding doen, elkaar de ruimte geven en ook heel veel praten.”