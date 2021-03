Prins Philip weer terug op Windsor Castle

In een verklaring van het paleis dankt de echtgenoot van koningin Elizabeth alle medewerkers van het King Edward VII Hospital en het St. Bartholomew’s Hospital, beide in Londen, voor alle goede zorgen. Ook wil hij iedereen bedanken voor alle beterschapswensen.

Hoe het precies gaat met Philip, die in juni 100 jaar wordt, is niet bekend. Bronnen zeggen tegen Britse media dat hij zich goed voelt. Philip tobde de laatste jaren al vaker met zijn gezondheid maar lag nu een totaal van 28 dagen in het ziekenhuis, zijn langste tijd ooit. De zorgen om de gezondheid van Philip waren gezien zijn hoge leeftijd dit keer groter dan normaal.

Harry en Meghan

De prins lag eerst in het King Edward VII Hospital voor een infectie en begin maart tijdelijk in het St. Bartholomew’s Hospital vanwege een behandeling aan zijn hart. Daarna werd Philip weer overgeplaatst naar het King Edward.

In de tussentijd kwam het Britse koningshuis onder een vergrootglas te liggen vanwege het explosieve interview dat prins Harry en zijn vrouw Meghan gaven aan Oprah Winfrey. De hertog en hertogin van Sussex, die werden opgeroepen om het interview uit te stellen vanwege de toestand van Philip, stelden onder meer dat er binnen de familie zorgen waren geuit over de huidskleur van hun zoon Archie. Ook zei Meghan dat ze enige tijd suïcidaal was.

Oprah verklaarde later dat koningin Elizabeth en prins Philip niet degenen met de ’zorgen’ waren.