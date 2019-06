Dochter Noel Gallagher uit ziekenhuis

„Ik wil graag ophelderen wat er met mij is gebeurd. Ongeveer een week geleden nam ik een antibioticum en ging toen liggen. Het kwam vast te zitten in mijn slokdarm, ik was me daar helemaal niet van bewust en verbrandde mijn slokdarm en veroorzaakte een maagzweer”, zegt Anaïs.

Anais vervolgt: „Ik had vijf dagen pijn, maar drie dagen geleden werd het zo erg dat ik niet meer kon eten of drinken. Dus ik moest naar het ziekenhuis. De verpleegkundigen en artsen van het Princess Grace Ziekenhuis hebben me volgepompt met vocht en medicijnen. Het gaat nu weer beter. Ik ben vanmorgen ontslagen uit het ziekenhuis en het gaat goed. Mijn advies: ga niet liggen na het innemen van medicijnen.”

Anais werd vorig jaar aangekondigd als nieuwe redacteur van het magazine Tatler en studeert aan het Camberwell College of Arts in Londen. Ze is daarnaast sinds haar elfde model, sinds kort is ze het nieuwe gezicht van Reebok.