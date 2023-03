Tyra Banks wil toekomst op de achtergrond

„Ik denk dat het tijd is om over te stappen van de dansvloer naar de beursvloer, van de balzaal naar de directiekamer”, zegt Banks over haar beslissing. „Ik ben ondernemer in hart en nieren. Ik denk dat mijn hart en ziel bij mijn bedrijf liggen en daarmee bij het produceren van nieuwe tv-programma’s.”

De 49-jarige Amerikaanse was als producer al betrokken bij onder meer Dancing With the Stars en America’s Next Top Model.