Anita Witzier gaat ouderenzorg in voor nieuw programma

Het is een extra bijzonder seizoen, want de opnames werden ruw verstoord door het coronavirus. Het filmen begon voordat het virus uitbrak. De gesprekken moesten tijdens de crisis dus op afstand worden voortgezet. „Dat was heel ingrijpend. Ook mensen die wij volgden zijn overleden aan corona. We kunnen die gesprekken niet meer afronden en dat is verdrietig”, vertelt Anita.

Iedere week bezoekt Anita een andere instelling. Zo draait ze mee in instellingen in Dordrecht, Boxtel, Deventer, Putten, Amsterdam Oost en Arnhem. Op deze manier wil ze een eerlijk beeld van de verschillen soorten ouderenzorg geven.

Anita wordt Opgenomen is vanaf zondag 6 september om 21:15 uur te zien op NPO 1.