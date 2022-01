Stromae lanceert nieuwe single tijdens live interview

Stromae vertelt in het interview in het programma Le 20 heures over zijn nieuwe muziek en waarom hij zolang een pauze heeft gehad. „Ik moest gewoon nog wat leven. Zo heb ik in mijn privéleven de kans gehad om te trouwen, om een kind te krijgen dat nu drie jaar is. Ik moest gewoon nog wat dingen beleven”, zegt de zanger. Hij voegt daar aan toe: ,,Het leven op tour is geweldig, maar daar maak je geen gewone dagelijkse dingen mee.”

Het nummer L’enfer, van zijn album Multitude dat in maart uitkomt, is een donker nummer. Stromae zingt namelijk over suïcidale gedachten. De zanger heeft een muziekpauze van zo’n acht jaar gehad en kampte na zijn grote succes in 2013 met een burn-out.

Naast zijn nieuwe album, gaat hij ook weer touren. Op zondag 27 februari zal hij in AFAS live staan, als de coronamaatregelen het toelaten. Ook treedt hij op in Brussel en Parijs.

Praten over zelfmoordgedachten kan 24/7 via 113 of 0800-0113 en de chat op 113.nl.