Koningin Elizabeth wilde tekst in Bond-filmpje

Koningin Elizabeth Ⓒ Hollandse Hoogte

Koningin Elizabeth stond erop dat ze tekst kreeg in het ludieke James Bond-filmpje waaraan ze meewerkte voor de opening van de Olympische Spelen in 2012 in Londen. Dat stelt althans de kleermaakster van de koningin, Angela Kelly, in haar boek Her Majesty.