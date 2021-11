Premium Het beste van De Telegraaf

Hier geeft Facebook-oprichter Mark Zuckerberg zijn miljarden aan uit

Door Wimke van der Vaart Kopieer naar clipboard

Mark Zuckerberg is steenrijk maar zit bepaald niet stil om nog meer van de wereld te veroveren, of dat nu gaat om huizen, land of om het internet. Ⓒ Getty Images

Hoewel iedereen via Facebook van iedereen alles te weten kan komen, is juist Facebook-oprichter Mark Zuckerberg behoorlijk gesloten als het om zijn privéleven gaat. Onlangs kwam hij weer even in de publiciteit met zijn vergaande ambities om internet voorgoed te veranderen onder de nieuwe bedrijfsnaam Meta. De internetondernemer zit dus niet stil. Maar niet alleen op internet wil hij alsmaar meer, ook als het gaat om huizen en land is Mark onverzadigbaar.