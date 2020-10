Getuigenis Ghislaine Maxwell in zaak Epstein wordt openbaar gemaakt

Het gaat om een getuigenis en een aantal documenten in een lasterzaak die tegen Maxwell was aangespannen door Virginia Giuffre, die stelt dat zij een van de slachtoffers van Jeffrey Epstein is.

Maxwell wilde dat dit document geheim bleef omdat ze vreest dat het haar ’mogelijkheid zichzelf te verdedigen’ zou kunnen ondermijnen. De rechter dacht daar anders over.

Maxwell verblijft momenteel in een gevangenis in Brooklyn en riskeert een celstraf van 35 jaar. Ze wordt verdacht van medeplichtigheid aan kindermisbruik door haar goede vriend Epstein.