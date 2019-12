Kevin Hart over Oscar-controverse: ’Er speelt veel meer’

Zo gaat de komiek onder andere in op de commotie die ontstond nadat er een jaren oude homofobische tweet van hem opdook, wat leidde tot het afzeggen van zijn Oscars-presentatieklus. Dit meldt People.

In de trailer van de serie, die maandag uitkwam, is Kevin te zien vlak na het moment waarop bekend werd gemaakt dat hij de Oscars mocht presenteren. In een later fragment wordt hem door een interviewer gevraagd of hij spijt heeft van zijn tweet, die leidde tot zijn aftreding. Hierop reageert de grappenmaker fel. „Wacht even, voordat we verder gaan wil ik dit zeggen. Voordat mensen hun oordeel vellen en roepen dat Kevin Hart een eikel en een klootzak is, wil ik dat je snapt dat er heel veel meer speelt waarvan jij geen weet hebt.”

Vernederd

Hart reageert ook op het feit dat hij zijn destijds zwangere vrouw Eniko bedrogen zou hebben. Eniko is ook te zien in een kort fragment, waarin ze huilend zegt publiekelijk vernederd te zijn door hem.

Via Instagram liet Kevin weten ’een open boek te zijn’. „Ik geloof in transparantie, net zoals dat ik erin geloof dat ups en downs bij het leven horen. Mijn doel is altijd om te groeien en de beste versie van jezelf te worden. Dit is mijn verhaal, het goede, het kwade en het slechte. Via deze documentaire wil ik dit delen met mijn fans.”