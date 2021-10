’Little Mix gaat na tournee uit elkaar’

„Er is veel gespeculeerd over de toekomst van Little Mix, maar het is nu duidelijk dat het einde van de rit bereikt is”, laat een bron aan de Britse tabloid weten. „Er is een datum vastgesteld waarop ze de breuk zullen aankondigen. Hun aanstaande tournee wordt een afscheid van hun fans.”

Little Mix werd in 2011 opgericht toen zangeressen Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall en Jesy Nelson tijdens hun deelname aan X Factor bij elkaar werden gezet in een meidengroep. Ze werden de eerste groep die destijds de zangwedstrijd won.

In december vorig jaar stapte Jesy al uit de groep, omdat ze online gepest werd en zich niet meer prettig voelde in de groep. Haar collega’s gingen verder als trio en Jesy bracht onlangs haar debuutplaat uit.