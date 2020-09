Regisseur Jochem Myjer-docu werkt aan film over Claudia de Breij

Eerder maakte Raes ook films over Boudewijn de Groot en De Dijk. „Claudia ken ik al langer”, vertelde Raes aan presentator Astrid de Jong. „Het is een interessante en leuke vrouw, zij intrigeert mij wel. Ik ben het veel met haar eens, maar er zijn ook dingen van haar die ik niet snap. Dat maakt het altijd leuk om te gaan zoeken.”

Nog eentje dan, de documentaire over Jochem Myjer, beleefde afgelopen woensdag de wereldpremière in Theater Carré in Amsterdam. De film is op 28 september te zien bij de NPO. Myjer treedt momenteel niet op. Claudia de Breij werkt op dit moment aan een familievoorstelling over Heintje Davids, die zij in oktober in Theater Carré speelt.

Het is niet bekend wanneer de documentaire over De Breij klaar moet zijn.